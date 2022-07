Tessenderlo

‘Désenchantée’. Twintig jaar geleden stond het wekenlang bovenaan de hitlijsten en deze zomer weerklinkt het plots weer op talloze festivals en podia. “In Spanje is het zelfs terug binnengekomen in de charts”, vertelt Katrien Verbeeck (42) aka Kate Ryan die de cover nog niet beu is gezongen. “Ik zing hem nu misschien zelfs nog liever.”