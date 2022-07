Dessers had dinsdag in de Deense hoofdstad een lunchmeeting met coach Jess Thorup en sportief directeur Peter Christiansen van FC Kopenhagen. — © RR

Een foto van Cyriel Dessers, gezellig tafelend met Jess Thorup en de sportief directeur van FC Kopenhagen op dinsdagmiddag in Kopenhagen, heeft kwaad bloed gezet bij KRC Genk. “Dit is geen correcte manier van handelen”, vindt Head of Football Dimitri De Condé.