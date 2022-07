Bilzen/Hasselt/Glückstadt

Duitsland is volgens specialisten al in recessie. Ook Limburgse bedrijven met een Duitse link beginnen dat te voelen. Zo legt Vandersanden een kleinschalige fabriek in Duitsland stil door de torenhoge gasprijzen. “Dat is goedkoper dan met verlies produceren”, zegt CEO Rudi Peeters.