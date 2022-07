Borgloon

De 45-jarige Valerie Kindermans werd gisteren tijdens het joggen in Hoepertingen aangereden door een lichte vrachtwagen en overleed ter plaatse. De 24-jarige bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar bood zich even later aan op het politiekantoor. Hij wordt woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor onopzettelijke doding en vluchtmisdrijf.