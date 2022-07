Kans klein dat VS kan ontsnappen aan recessie, zegt IMF

De kans dat de Verenigde Staten ontsnappen aan een recessie in de komende maanden, is klein. Dat heeft hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Pierre-Olivier Gourinchas dinsdag gezegd.

“De huidige omstandigheden suggereren dat de kans dat de VS aan een recessie ontsnappen inderdaad klein is”, zei Gourinchas tijdens een persconferentie over de aangepaste economische vooruitzichten van het IMF.

De groeivooruitzichten voor de VS werden sterk naar beneden bijgesteld tot 2,3 procent, 1,4 procentpunten minder dan bij de vorige vooruitzichten in april. De Amerikaanse consumenten hebben minder koopkracht door de inflatie, waardoor de consumentenuitgaven gedaald zijn, merkt het IMF op. De VS hebben te kampen met een inflatie van meer dan 9 procent.

Biden

De Amerikaanse president Joe Biden verklaarde maandag nog dat zijn land geen recessie zal doormaken. Hij zei te hopen op een zachte landing, waarbij de VS zouden overgaan naar een stabiele groei. De Amerikaanse groeicijfers worden donderdag bekendgemaakt.

Ook de groei van China, na de VS de tweede grootste economie ter wereld, werd naar beneden bijgesteld, met 1,1 procentpunten tot 3,3 procent. Volgens het IMF kunnen de coronalockdowns in het land en de vastgoedcrisis de groei nog meer temperen. En een krimp in de Chinese economie, kan wereldwijd negatieve gevolgen hebben, waarschuwt het IMF.

Volgens de nieuwe vooruitzichten van het IMF groeit de wereldeconomie dit jaar met 3,2 procent. Daarmee is het IMF somberder dan bij zijn voorige vooruitzichten in april, toen nog werd uitgegaan van een groei met 3,6 procent.