De vrouwenversie van de Tour de France is bijna halfweg. In het peloton ook één Limburgse: Lone Meertens. De Bilzerse is op ontdekkingstocht in La douce France en hoopt vooral zichzelf als renner beter te leren kennen. “Ik heb nog nooit een col beklommen in een wedstrijd, dus ik weet niet hoe ik daar op zal reageren”, blikt Meertens vooruit op het klimwerk van de volgende dagen.