IN BEELD. Wout van Aert met helikopter in Roeselare voor Natourcriterium: “Alsof ik een echte rockster ben”

De topvedette op het Natourcriterium in Roeselare is dinsdag zonder meer Wout van Aert. De winnaar van drie Touretappes (Duinkerke - Calais, Dole - Lausanne en de tijdrit Lacapelle-Marival - Rocamadour), de eindlaureaat van het puntenklassement en de winnaar van de Superstrijdlust maakte net voor aanvang van de tijdrit zijn opwachting in de Rodenbachstad.

Van Aert deed dat in stijl met een helikopter. Want de 27-jarige wordt fel gesolliciteerd dezer dagen. Voor aanvang van het Natourcriterium in West-Vlaanderen had hij immers sponsorverplichtingen in Nederland. Voor het criterium van Aalst bedankte hij. Van Aert wou immers na de finish in Parijs wat tijd doorbrengen met zijn familie. Donderdag start hij in Herentals en draait hij daar toertjes, zaterdag volgt de Clasica San Sebastian.

In Roeselare werd Van Aert luid toegejuicht. “Dit voelt aan alsof ik een echte rockster ben. Al die aandacht, niet gewoon”, vertelde Van Aert. “Het is alvast niet de bedoeling dat dit een gewoonte gaat worden. Vandaag waren de omstandigheden ernaar. Door de Tourwinst en mijn groene trui werd er een evenement georganiseerd door de sponsors. Om dat te combineren met Roeselare moest ik de transfer wel maken met een helikopter. Een heel speciale entree is dat”, lachte Van Aert.

© VDB

De publieke belangstelling laat uitschijnen dat de prestatie die WVA leverde in de Tour een enorme impact had op de wielerfans. “Eens je in dat circus zit, besef je niet echt wat er in de buitenwereld allemaal gaande is. Hier is dit wel duidelijk. Het feestje met de ploeg na de Tour viel best wel mee. Ik start hier met wat vermoeide benen. Ik heb maandag de fiets niet aangeraakt. Ik hoop dat ik vandaag wat tijd krijg om er wat in te komen”, stelde Van Aert.

Slaap ingehaald

Wout van Aert liet het criterium van Aalst schieten om wat tijd met de familie door te brengen. “Ik heb genoten van de rust. Ik heb wat slaap ingehaald. Dat was nodig. Het is wel goed om mijn lichaam te verplichten om bezig te blijven in aanloop naar San Sebastian. Vandaar dat ik hier in Roeselare start en donderdag in Herentals. Het is ook mooi om de fans te groeten en ik doe dit wel graag. Zeker als je kan pronken met die groene trui. Dat geeft toch een apart cachet”, vervolgde Van Aert.

In Herentals zal de gekte wellicht nog wat groter zijn. “Ik weet hoegenaamd niet waaraan ik me in eigen streek mag verwachten. Het zal wel volle bak zijn daar. Misschien is Roeselare zo een opwarming voor wat donderdag volgt. Ik vind het heel belangrijk mijn fans te betrekken in alles wat ik doe. Dus daarom dat ik toch enkele criteriums wil meepikken. Even genieten”, besloot Van Aert.

© BELGA

© VDB

© VDB

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

Tiesj Benoot: “Met Jumbo-Visma alle doelen bereikt”

Eén van de superknechten binnen Jumbo-Visma in de 109e Tour de France was Tiesj Benoot. Hij was de derde beste Belg in het eindklassement na Dylan Teuns en groene trui Wout van Aert. Benoot genoot dinsdag ook van de aandacht van de wielerfans, die in Roeselare plaats hadden genomen aan het podium waarop de renners werden voorgesteld. En toen Van Aert omstuwd werd door de media vroeg Benoot aan de man in het groen: “Meneer, wil jij mijn bidon eens tekenen?”

“Ik heb de laatste 24 uur al redelijk wat geslapen. Het was nodig ook”, zei Benoot. “Zondag hadden we met de ploeg een feestje na afloop van de Tour. We hadden daar wel reden toe met de gele, groene en bollentrui in onze rangen. Wij waren uitgenodigd op de Nederlandse ambassade. Daar genoten we van een toffe barbecue. De laatste week van de Tour, na mijn val, heb ik echt wel slecht geslapen. Dat moest ingehaald worden. Het lichaam is na drie weken echt wel helemaal vermoeid en zeker na een val waarin je helemaal dooreengeschud wordt.

Het was een zware, lastige, hete en razendsnelle Tour. “Elke rit was het vanaf kilometer 0 tot het einde vlammen geblazen. Wij hebben het elkaar niet gemakkelijk gemaakt. Het is uitgedraaid op een mooie strijd. Alles lukte ook bij ons. Dat maakte het alsmaar mooier. De sfeer was heel goed. Alle doelen waren bereikt en we wonnen zes ritten. Na Roeselare zit de criteriumdans erop voor mij. Ik rijd zaterdag immers de Clasica San Sebastian. Deze week wil ik me wat bezighouden, na San Sebastian wil ik wat rust inbouwen. En daarna zijn we weer vertrokken. Het stopt immers niet na de Tour hé?”, stelde Benoot.

© BELGA

Tom Pidcock: “Leuk om in de zwaarste en snelste Tour te debuteren”

Tom Pidcock pakte bij zijn eerste deelname aan de Tour de France meteen een zege. De Brit verwezenlijkte zijn droom in de 12e etappe met start in Briançon en aankomst bovenop de Alpe d’Huez. De 22-jarige Pidcock liet op die mythische bult onder anderen de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes en zijn landgenoot Chris Froome achter zich. De regerende wereldkampioen veldrijden en de olympische kampioen mountainbiken maakte dinsdag eveneens zijn opwachting in Roeselare en ook hij werd meermaals aan de mouw getrokken voor selfies, foto’s en handtekeningen.

“Toffe sfeer hier en het moet nog allemaal beginnen. De Belgen zijn echt wel gek van het wielrennen”, vertelde Picock. “Ze vinden het tof voor mij dat alles in de juiste plooi viel op weg naar de Alpe d’Huez. Ik heb door die zege echt wel veel vertrouwen getankt. Dit was ook nog maar mijn eerste Tour. Misschien moet ik wel een doel maken van een beter eindklassement. Ik had het genoegen om even in de witte trui te mogen rijden. Een heerlijk gevoel.”

“Ik ga na dit criterium wat rust nemen en dan trek ik naar het Europees kampioenschap. Ik wil wat genieten van dit evenement. We mogen met onze ploeg ook terugblikken op een schitterende Tour, met Geraint Thomas die derde werd in het eindklassement en wij werden met Ineos Grenadiers ook eindlaureaat van het ploegenklassement. Geraint reed maandag in Aalst. Ik wou in Parijs blijven tot en met woensdag, maar dan kwam het voorstel om hier in Roeselare te rijden. Ik hapte meteen toe. Ik heb wel het geluk gehad om voor mijn eerste Tour de snelst verreden en zwaarste editie ooit eruit te pikken”, lachte Pidcock.