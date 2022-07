Stap voor stap naar een fitter lichaam: met deze tips maak je je wandelingen uitdagender

Door corona en alle vervelende restricties die ermee gepaard gingen, sloegen we massaal aan het wandelen. Van bos en stadspark tot blokjes om: de tred zat erin. Een goede zaak voor de fysieke én mentale gezondheid. Maar ook de geoefende wandelbenen belanden uiteindelijk op een plateau. “En dan is het tijd om een trapje hoger te schakelen”, beschrijft Lies Helsloot in haar nieuwe boek ‘Beweeg je slank en gelukkig’. Een gids om een actieve levensstijl vol te houden en de ‘gewone’ wandeling iets pittiger te maken.