Ook Mathieu van der Poel en Biniam Girmay komen naar Herentals voor Natourcriterium: twee straffe uitdagers voor Wout van Aert

Mathieu van der Poel verliet de Ronde van Frankrijk vroegtijdig na een serieuze vormdip, maar stond maandag alweer aan de start van een Natourcriterium in Nederland, dat hij ook won. Daags nadien raakte bekend dat de tweevoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen ook het Natourcriterium van Herentals zou rijden.

Biniam Girmay, de Eritreeër die geschiedenis schreef door als eerste Afrikaan ooit Gent-Wevelgem te winnen, vervolledigt voorlopig het rijtje topnamen in Herentals. Een straffe deelnemerslijst bijeen krijgen, is geen sinecure, zegt medeorganisator Philippe Mariën: “Het wordt steeds moeilijker om een deelnemersveld samen te stellen voor een criterium. De kalender raakt steeds voller, de ploegen zijn soms op drie fronten tegelijk actief, en een aantal renners zijn al op stage voor de Vuelta en het najaar. Maar al bij al zijn we toch heel tevreden over ons deelnemersveld. ”

Een greep uit de overige namen: Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck), Arnaud De Lie (Lotto-Soudal), Frederik Frison (Lotto-Soudal), Brent Van Moer (Lotto-Soudal).