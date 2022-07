Rekenkamer twijfelt aan financiering Europese plannen om van Russische energie af te raken

De Europese Rekenkamer is er niet van overtuigd dat de plannen van de Europese Commissie zullen volstaan om Europa tegen 2030 onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen uit Rusland. De financiering van het zogenaamde RePowerEU-programma is mogelijk ontoereikend, waarschuwt de Rekenkamer.

Na de Russische invasie van Oekraïne kwam de Europese Commissie al snel met een pakket maatregelen op de proppen om de Europese lidstaten af te koppelen van gas, olie en kolen uit Rusland. In 2030 zou de EU volledig onafhankelijk moeten zijn van Moskou. Het plan, RePowerEU gedoopt, voorziet extra investeringen in onder meer hernieuwbare energie ten belope van 300 miljard euro.

Het geld komt volgens de Commissie onder meer uit het coronaherstelfonds, de Faciliteit voor herstel en veerkracht (RFF). Ongeveer 225 miljard euro aan leningen uit dat fonds is nog niet verdeeld over de lidstaten. Daarnaast wil de Commissie voor 20 miljard euro extra emissievergunningen veilen en kunnen lidstaten die dat willen fondsen overhevelen die voor landbouw of cohesiebeleid zijn bestemd.

Los zand

Maar volgens de Rekenkamer is die financiering deels op los zand gebouwd, omdat veel afhankelijk is van de bereidheid van de lidstaten om bijvoorbeeld aanspraak te maken op het coronaherstelfonds of de fondsen voor plattelandsontwikkeling.

Bovendien zou het geld volgens dezelfde verdeelsleutel als de coronaherstelfondsen over de lidstaten worden verdeeld, maar spelen hier heel andere behoeften, stipt de Rekenkamer aan. Duitsland is bijvoorbeeld één van de lidstaten die het meest afhankelijk is van Russisch gas, maar heeft volgens die regels slechts recht op 8,3 procent van het geld.