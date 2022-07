Julie De Wilde (19) pakt als jongste renster van Tourpeloton witte trui: “Stiekem wel gehoopt, maar durf geen grote uitspraken doen”

Voor de tweede dag op rij was Julie De Wilde de beste Belgische in de Tour de France Femmes. De 19-jarige Oost-Vlaamse van Plantur-Pura eindigde dinsdag in een etappe met een pittige finale als veertiende en wipte daardoor naar de eerste plaats in het jongerenklassement. In het algemeen klassement staat De Wilde op een knappe dertiende plaats.