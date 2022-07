Directeur ruimtevaartagentschap: “Rusland trekt zich terug uit ISS” (en richt zich op eigen ruimtestation)

“Zonder twijfel zullen we al onze verplichtingen jegens onze partners in het ISS nakomen, maar het besluit om dit station na 2024 te verlaten staat vast”, aldus het hoofd van het Russische ruimtevaartprogramma. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zei dat de beslissing al “veel eerder” is genomen. Het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA zegt echter officieel nog niet op de hoogte te zijn gesteld.

Daarnaast zei Borisov ook dat Rusland zal focussen op de oprichting van het bemande ruimtestation ROSS, oftewel het Russian Orbital Service Station. “We zullen het pilootprogramma voorzetten in overeenstemming met de goedgekeurde plannen”, klinkt het.

De (Russische) basismodule van het ISS is in 1998 gelanceerd. De spacemeccano is een samenwerkingsverband tussen de Verenigde Staten, Rusland, het Europese Ruimtevaartbureau ESA (met als partner ook België), Canada en Japan.