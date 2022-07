Onze tv-tips: ophefmakend in 1971, discomuziek en kinderdeals

Mira

Het boek De Teleurgang van den Waterhoek van Stijn Streuvels vormde de basis voor deze Vlaams-Nederlandse filmklassieker. Regisseur Fons Rademakers maakte er in 1971 een ophefmakende erotische speelfilm van. Voor de hoofdrol deed hij een beroep op de piepjonge talenten Jan Decleir en Willeke van Ammelrooy. Een halve eeuw na de opnames blijft de film overeind.

High Energy: Revival of Disco

Net op het moment toen de disco zich richting uitweg aan het begeven was op het einde van de jaren 70, beleefde het genre dankzij muzikale pioniers als Kraftwerk een grote heropleving. Dankzij onder andere synthesizers ontstond de zogeheten high energy. Deze prima documentaire neemt een kijkje achter de schermen van de muziek van weleer.

Kinderen Kopen een Huis

Je had al een succesvol programma waarin huizen blind werden gekocht, maar wat als je toekomstige woning door je kinderen zou aangeschaft worden? Ben je dan even tevreden met het resultaat? In deze realityreeks nemen we de proef op de som. In deze aflevering een man die zijn eerdere huis snel en puur om praktische redenen kocht. Hij zoekt een nieuw onderkomen. (tove)