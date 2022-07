Voormalig bondskanselier Schröder op bezoek in Moskou: speculaties over ontmoeting met Poetin

De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) brengt een bezoek aan de Russische hoofdstad Moskou. Volgens de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, staan er geen ontmoetingen met de Russische president Vladimir Poetin op de planning, maar is contact “niet uitgesloten”. Op de vraag of hij Poetin zou ontmoeten, antwoordde Schröder aan RTL dat hij “een paar dagen op vakantie” is. “Moskou is een mooie stad”, aldus de man.

In Duitsland en Rusland wordt druk gespeculeerd over zijn bezoek. Mogelijk heeft het bezoek te maken met de beslissing van Rusland om de gasleveringen aan de Europese Unie drastisch te minderen, als reactie op de sancties die het van de EU heeft gekregen. Poetin krijgt steeds meer het verwijt dat hij de pijpleiding Nord Stream 1 als een geopolitiek wapen inzet. Schröder, die samen het project opzette, heeft de pijpleiding daarentegen altijd verdedigd als een economisch project.

Maar de voormalige bondskanselier, die van 1998 tot 2005 regeringsleider was in Duitsland, krijgt al langer kritiek op zijn nauwe banden met Poetin en de Russische olie- en gasindustrie. Zo kreeg hij een topfunctie bij het Russische staatsoliebedrijf Rosneft en werd hij drie weken voor de inval in Oekraïne nog voorgedragen als bestuurslid bij het Russisch staatsgasbedrijf Gazprom. Bovendien had hij zich volgens partijgenoten ook na de inval in Oekraïne niet genoeg van Poetin gedistantieerd. In de eerste week van augustus beslist een partijcommissie over een eventueel partijverbod. Schröder heeft zich intussen als bestuurslid teruggetrokken en neemt geen topfunctie bij Gazprom aan.