Desy opent eetzaakje met ‘trendy food’: “Ook exclusieve plaatsen voor kinderen”

Puur Toeval is al de tweede zaak van Desy. “In Ophoven in Kinrooi openden we eerder al een foodshop”, vertelt ze. “De buren waren onze eerste gasten in onze nieuwe zaak. Die hebben we verwend met een gratis ontbijt. Onze manier om goed buurtschap te promoten.” Na wat aanpassingen van de winkelruimte is de uitbaatster er helemaal klaar voor. “We maken onder meer ijsjes op maat van de klant en zijn daar heel creatief in”, zegt Desy. “In de winter loopt de verkoop sterk terug en moesten we iets bedenken om de klanten ook met vriestemperaturen naar ons te lokken.”

Exclusieve plaatsen

Desy ging dus op ook zoek naar iets unieks. “Tijdens een vakantie in Indonesië zagen we hoe ons nichtje daar genoot van een bubbelwafel”, vertelt Desy. “Dat is een luchtig gebakken wafel en lijkt op noppenfolie, maar het smaakt heerlijk licht gezoet. De wafels zijn krokant vanbuiten en mals vanbinnen. Je kan ze vullen met lekkers zoals ijs, chocolade, fruit, slagroom en noem maar op.”

In de zaak zijn exclusieve plaatsen voor kinderen voorzien. Die bevinden zich wat hoger dan de rest. Verder is er keuze in uitgebreide menu’s. Zo is er naast de bubbelwafels ook bubble tea en kan je er proeven van een pokebowl of een burrito, maar er is ook koffie gebak en natuurlijk ook huisgemaakte ijsjes. Ook zijn er tapasboxen, ontbijtboxen of combipakketten te verkrijgen. (rdr)

Praktische info

Puur Toeval Ice & Trendy Food

Uitbaatser: Desy Indreastuti

Cornelius A Lapideplein 9, 3950 Bocholt

info@puur-toeval.com - www.puur-toeval-bocholt

Reserveer op 0473/28.13.57

Open alle dagen van 9 tot 21 uur, dinsdag gesloten