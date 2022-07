Van pijlpunt tot lippenstift: de populairste manicures op een rij

Een nieuwe kleur nagellak selecteren is één ding, de manicure zelf kiezen is nog een heel andere zaak. Wil je nagels in de vorm van een amandel? Mag het nog ietsje afgeronder, strak en recht of eerder puntig? Volgens schoonheidsspecialisten, aan het woord in Allure, zijn er maar liefst elf nagelvormen om uit te kiezen. Wij zetten de populairste even voor je op een rij in een beeldoverzicht, ter inspiratie.