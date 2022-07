150-tal vaten met drugsafval gedumpt langs de Berwijn in Voeren

In Moelingen, een deelgemeente van Voeren, hebben onbekenden maar liefst een 150-tal kleine vaten met drugafval gedumpt langs de Berwijn in de Schansweg. De civiele bescherming kwam het afval opruimen.

Het was een beambte van het Agentschap Wegen en Verkeer die de drugsdumping dinsdagochtend tijdens een controle ontdekte vlakbij de snelweg Visé-Maastricht. De ongeveer 150 kleine vaten, waarvan er een twintigtal leeg waren, lagen langs de rivier de Berwijn. De plek waar het afval gedumpt is, ligt volledig afgelegen en een eindje van de overweg van de spoorlijn tussen Visé en Maastricht.

De ambtenaar meldde de drugsdumping bij de politie Voeren, die op haar beurt de federale politie op de hoogte bracht. Gespecialiseerde diensten van de civiele bescherming van Crisnée en van de brandweer kwamen ook ter plaatse.

De dumping werd op een afgelegen plek langs de Berwijn gevonden. — © NM

Vaten in water

Een aantal lege vaten dreven nog in de Berwijn, maar konden uit het water gevist worden. Het water en de omgeving werd gecontroleerd op mogelijke sporen. Het drugsafval, MDMA dat gebruikt wordt voor de productie van xtc, is een gevaarlijk goedje. Niet alleen is het heel vervuilend, het kan ook giftig, bijtend of brandend zijn. De civiele bescherming ruimde de gedumpte vaten op. Ze werden opgeladen en naar een gespecialiseerd bedrijf gebracht dat de vloeistoffen zal verwerken.

De politie voert verder onderzoek. Er werd een pv opgesteld.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be.(Nico Meens)