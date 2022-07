Trekt Tarik Tissoudali naar de woestijn? Qatarezen hebben monstercontract klaarliggen voor Gents goudhaantje

Het is nog lang stil gebleven rond Tarik Tissoudali, maar nu lijkt er toch schot in de zaak te komen voor de Marokkaanse aanvaller van AA Gent. Al-Rayyan zocht de afgelopen dagen toenadering tot de entourage van de spits. De Qatarese topclub zou voor Tissoudali een driejarig contract hebben klaarliggen – niet slecht voor een 29-jarige – maar vooral het loon spreekt tot de verbeelding: Tissoudali kan bij Al-Rayyan zes keer zoveel verdienen als in de Ghelamco Arena.

Bij AA Gent zagen ze nog geen bod binnenkomen en zijn ze officieel dus nog niet op de hoogte van de Qatarese interesse. Logischerwijs zien de Buffalo’s liefst geen sterkhouders meer vertrekken. Al is de vraag hoe Gent zal reageren als de Qatari straks wél effectief met een interessant bod over de brug komen. Tissoudali, voor wie Gent zelf nog zo’n 750.000 euro betaalde aan Beerschot, staat nog maar één jaar onder contract en kan volgende zomer dus gratis vertrekken.

Opvallende Instagram-post

Tissoudali zelf heeft zijn zinnen gezet op een avontuur in het Midden-Oosten en hoopt dat de clubs elkaar de komende weken vinden. De omgeving spreekt hem aan – Tita Tarik gaat met zijn familie wel vaker op vakantie naar Qatar of Dubai – en er is uiteraard het financiële aspect. Met zijn huidige loon hoort Tissoudali niet bij de grootverdieners van AA Gent – iets wat hem niet zint. De onderhandelingen over een nieuwe verbintenis strandden enkele weken geleden. ”Er werd me wel een verhoging geboden, maar ik wilde een verhoging op het niveau van de topspelers”, zei hij daar zelf over.

Uit het voorstel dat er in Qatar klaarligt, spreekt een pak meer waardering, klinkt het in de entourage van de Marokkaan. Met het driejarige contract dat hij bij Al-Rayyan kan tekenen zou Tissoudali, wiens profcarrière pas relatief laat op gang kwam, zijn groeispurt van de laatste jaren kunnen verzilveren en zijn financiële toekomst kunnen veiligstellen. Op Instagram maakte hij zijn intenties dinsdag alvast duidelijk. “They won’t understand until you’re gone”, stond er te lezen. Ze zullen het niet snappen tot je weg bent. Al-Rayyan is overigens niet de enige gegadigde, ook het Saudi-Arabische Al-Shabab FC verkent de situatie van Tissoudali.