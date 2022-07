Macron: “We zullen de veiligheid van Afrikaanse continent niet opgeven”

De Franse president Emmanuel Macron zegt dat Frankrijk zich zal blijven inzetten voor de veiligheid van het Afrikaanse continent. Dat zei hij dinsdag in een toespraak tot de Franse gemeenschap in Yaounde, de hoofdstad van Kameroen. Macron wil het Franse militaire en veiligheidsapparaat reorganiseren in de Sahel.

In juni vorig jaar kondigde de Franse president aan om troepen terug te trekken uit de Sahel, een smalle strook in Afrika die loopt van west naar oost. Die troepen bestrijden sinds 2013 jihadistische terreurgroepen in vijf West-Afrikaanse landen. De terugtrekking kadert binnen een militaire reorganisatie. “Maar we zullen Afrika blijven helpen in de strijd tegen terrorisme.”

Macron begon maandagavond aan een rondreis door Kameroen, Benin en Guinee-Bissau. Dinsdagmiddag kwam hij aan in het presidentieel paleis voor een ontmoeting met de Kameroense president Paul Biya.

In zijn toespraak had Macron het ook over “onzin” die de ronde doet in verband met de oorlog in Oekraïne. “Sommigen beweren dat de Europese sancties de oorzaak zijn van de wereldvoedselcrisis. Dat is niet waar. Voedsel en energie zijn Russische oorlogswapens geworden.”