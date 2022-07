Hechtel-Eksel

In Hechtel-Eksel heeft Fietsen door de Bomen drie jaar na de opening al 750.000 fietsers gelokt. De topattractie voor fietsers die wereldwijd geprezen wordt als een unieke fietservaring, is op korte tijd uitgegroeid tot een hefboom voor het toerisme in Limburg. Op een doordeweekse zomerdag rijden er meer dan 1.000 fietsers over de fietsbrug. En daar zijn er heel wat bij die van ver komen.