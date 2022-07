Apenpokken doen hun intrede in Limburg: ziekte verspreidt zich razendsnel. — © TV Limburg

Limburg

De apenpokken doen hun intrede in Limburg. Er zijn al 20 tot 30 Limburgers besmet met het virus. De meeste wonen in de omgeving van Hasselt. De wereldgezondheidsorganisatie roept het apenpokkenvirus uit tot een wereldwijde gezondheidscrisis. Vooral in Europa verspreidt de ziekte zich razendsnel. En bij ons trekt ook het agentschap zorg en gezondheid aan de alarmbel. De dienst infectiebestrijding waarschuwt voor risicogedrag bij seksuele contacten.