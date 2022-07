Je glimlach beu? Zo krijg je een mooier gebit, zonder het te beschadigen

Wie niet tevreden is over de huidige tandstand van zaken, kan tegenwoordig naar Turkije of Hongarije vliegen en terugkomen met een rechte, parelwitte smile. De stijgende populariteit van tandtoerisme is volgens specialisten gevaarlijk , maar hoe kun je je gebit verfraaien zonder procedures die mogelijk permanente schade veroorzaken? Wij leggen enkele veelvoorkomende esthetische problemen voor aan specialisten ter zake.