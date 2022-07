Maaseik

Een 20-jarige vrouw uit Rotselaar is maandagavond gewond geraakt bij een ongeval op de Weg naar As in Opoeteren. Ter hoogte van de Nullensstraat botsten daar rond 18 uur een vrachtwagen en een auto. De jonge bestuurster moest door de brandweer uit het wrak worden gehaald. Net als de drie inzittenden van haar auto werd ze naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. mm