Nu ook officieel bevestigd door FIFA: dit is het hotel waar de Rode Duivels logeren tijdens WK in Qatar

Van de Rode Duivels was al langer geweten dat zij zouden verblijven in hotel Hilton Salwa in Abu Samra, zo’n honderd kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Doha. Aanvankelijk leken de Belgen voor hotel Banyan Tree aan de rand van Doha te kiezen. Op het vlak van verplaatsingen had dat hotel de troefkaarten in handen, maar wel werd er gevreesd voor de drukte van de hoofdstad.

Rust voor Duivels

Het Hilton Salwa Beach Resort ligt dan weer in een oase van rust, aan de oevers van de Perzische Golf en niet ver van de grens met Saoedi-Arabië. Het doet terugdenken aan het WK van vier jaar geleden in Rusland, toen de Rode Duivels kozen voor de Moscow Country Club, een hotel op zo’n vijftig kilometer van de Russische hoofdstad, omgeven door bossen.

24 van de 32 deelnemende landen kozen er echter voor om in de hoofdstad Doha te verblijven. Het is immers daar dat zowat alle wedstrijden afgewerkt worden. Zij verblijven in hotels die nooit verder dan 10 kilometer van elkaar gelegen zijn. Engeland, Denemarken, Mexico, Portugal en Iran verblijven dan ook nog eens aan de rand van Doha, waardoor enkel Duitsland (noorden), Saoedi-Arabië (zuidoosten) en België (zuidwesten) voor uithoeken van het land gekozen hebben. Vliegreizen zullen er dan ook niet nodig zijn. “Spelers zullen daardoor meer tijd hebben om te trainen en te rusten”, vertelde Colin Smith, COO van het WK. “Zij zullen van een fantastische ambiance kunnen genieten, aangezien spelers en fans in dezelfde stad werden ondergebracht.”

Trainen op zelfde locatie

De Belgen verblijven en trainen op dezelfde locatie, enkel voor de wedstrijden zullen ze zich in Qatar hoeven te verplaatsen. De Rode Duivels openen woensdag 23 november tegen Canada. Marokko is zondag 27 november de tweede tegenstander. In hun laatste groepswedstrijd geven de Belgen donderdag 1 december Kroatië partij. De wedstrijden tegen Canada en Kroatië worden in het Ahmad Bin Ali-stadion in Al Rayyan afgewerkt, die tegen Marokko in het Al Thumama-stadion in Doha.

Canada verblijft in het Century Premier Hotel Lusail en werkt zijn trainingen af bij Umm Slal FC. Marokko koos als hotel voor het Wyndham Doha West Bay en traint in het stadion van Al Duhail SC. Kroatië zit in het Hilton-hotel en traint in Al Erssal. Nieuw is dat de training daags voor de wedstrijd niet langer in het stadion, maar in het trainingsoord wordt afgewerkt. Voorts zegt FIFA dat er in samenwerking met de Qatarese overheid een due diligence-proces tot stand is gebracht, om de rechten en het welzijn van het hotelpersoneel te beschermen. Dat gebeurde volgens FIFA in overleg met vakbonden, onafhankelijke observatoren en de International Arbeidersorganisatie ILO.

Deelnemende teams moeten minstens vijf dagen voor hun eerste wedstrijd ter plaatse zijn. De Rode Duivels zijn van plan om voor de start van het toernooi nog een oefenwedstrijd in Bahrein of Koeweit af te werken en van daaruit door te reizen naar Qatar.

