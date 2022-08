Heers

Ruim twintig jaar geleden werden in Horpmaal (Heers) de kraantjes van limonadefabriek Diricks dichtgedraaid, tot grote spijt van liefhebbers in heel Limburg. “Soms kriebelt het wel om opnieuw te beginnen. Zeg nooit nooit”, klinkt het in de vijfde en laatste aflevering in de reeks ‘Verdwenen fabrieken’, de limonadefabriek van Horpmaal.