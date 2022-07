Hasselt/Sint-Truiden

De hittedagen vorige week hebben de druiventeelt in onze provincie geen goed gedaan. Amateurwijnbouwers postten foto’s op sociale media van trossen met verschrompelde vruchten. “Door de klimaatopwarming is het kiezen tussen de pest en de cholera. Of in dit geval: schimmels en zonnebrand”, zegt wijnbouwdocent Geurt van Rennes.