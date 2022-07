Jaloerse man (26) ontvoert ex-vriendin (20) op pleintje in Maasmechelen

Na een relatie van anderhalf jaar maakte de 20-jarige vrouw er een einde aan. Haar 26-jarige vriend kon dit niet verkroppen en bleef volgens haar extreem jaloers gedrag vertonen. “Hij kent geen grenzen en vertoonde obsessief stalkgedrag. Hij is het verkeerde type man waarbij alle alarmsignalen afgaan”, zo stelde de advocaat van de vrouw.

Op 15 mei van dit jaar liep het uiteindelijk volledig uit de hand toen de vrouw met een groepje vrienden samengekomen was op een pleintje in Maasmechelen. “Opeens stond hij daar, boos omdat een vriend van mij te dicht bij me stond”, zo vertelde de vrouw haar versie van de feiten voor de Tongerse rechtbank. “Hij greep me bij de keel, tilde me omhoog en sleurde me in de auto. Ik verloor al snel het bewustzijn. Pas toen we al onderweg waren werd ik terug wakker op de achterbank.”

36 maanden cel

Samen met een kameraad reed de twintiger met zijn ex-vriendin naar een bos in de buurt om daarna door te rijden naar zijn woning. Ze vertelde hoe ze urenlang klappen moest incasseren. “Hij werd boos en sloeg me. Daarna kalmeerde hij weer, begon hij te wenen om me nadien opnieuw te slaan. Zo ging het maar door”, klonk het. Enkele uren later kon de vrouw door de politie bevrijd worden uit het huis.

“Mijn cliënte heeft gevreesd voor haar leven”, zo vertelde haar advocaat die een morele schadevergoeding van 5.000 euro vraagt. “Ze is getekend voor haar leven en draagt daar nog elke dag de gevolgen van mee.” De procureur eist een celstraf van 36 maanden voor de 26-jarige man. Zijn kameraad, die chauffeur speelde, moet vrezen voor 20 maanden cel.

Strenge voorwaarden

De raadsman van de twintiger zegt dat de feiten erger worden voorgesteld dan ze zijn en vraagt een celstraf met strenge voorwaarden. “Ze zat gewoon samen met hem in de woonkamer. Ze hebben zelfs nog seks gehad. Toen de politie op het raam van de woning klopte, is ze niet eens beginnen roepen maar verstopte ze zich. Ze was er vrijwillig en ze heeft hem gek gemaakt waardoor hij dingen heeft gedaan die niet mogen.” Het slachtoffer ontkent echter met klem dat ze nog seks heeft gehad met haar ex.

De twintiger zelf, die momenteel in de gevangenis van Hasselt verblijft, nam het laatste woord. “Ik hou zoveel van haar dat ik alles voor haar zou doen. Ik mis haar nog steeds. Alle dingen bij elkaar hebben het doen ontploffen.”

Vonnis volgt op 9 augustus.