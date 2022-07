Kinderen ruimen zwerfvuil op tijdens vakantiekamp

“We organiseren hier wekelijks themakampen, maar dit is echt bijzonder”, vertelt Daan Paesmans van Hoeve op den Mierhoop. “Op dag één zijn we er met de kinderen op uitgetrokken om zwerfvuil op te ruimen. Tijdens deze Mooimakers-week recycleren we afval door er iets moois mee te knutselen en er spelletjes mee te spelen. Verder gaan we ook op bezoek bij de koeienboerderij van Jos Vos. Wat vele mensen niet weten, is dat zwerfvuil vaak ook in de weiden en velden belandt. Dat is niet zonder gevaar voor de koeien, zo kan er immers plastic in hun maag terechtkomen. Daarom steunen we samen met de kinderen het initiatief ‘Red De Koe’.”

Gezichtsmaskers

“In ons Mooimakers-thema gaan de kinderen ook zichzelf mooi maken”, vertelt Daan. “Zo leren ze dat ze met volledig natuurlijke gezichtsmaskers zichzelf ook goed kunnen verzorgen. Uiteraard worden ook onze beestjes in die week goed verzorgd. We steken de stallen en dierenverblijven ook in een proper jasje.”

De kinderen reageren alvast zeer enthousiast op al deze plannen. “We zijn blij verrast dat bijzondere kampen als deze in de smaak vallen bij kinderen en hun ouders”, klinkt het nog. “Jongeren die zich geroepen voelen om kinderen te begeleiden en hen op een speelse manier in contact brengen met dieren en de natuur, zijn ook altijd welkom bij ons. We kunnen echt nog wel wat monitoren gebruiken, want het is een heel drukke zomer hier op de boerderij.”