België pompt massaal gas naar Duitsland nu leveringen uit Rusland in gedrang komen

Duitsland zoekt in ijltempo elders gas in de wereld, nu de leveringen uit Rusland steeds meer in het gedrang komen. België werd in slechts enkele maanden een van de belangrijkste aanvoerroutes, met een vijfde marktaandeel, schrijft Trends. “In juni steeg de doorvoer naar een record”, bevestigt infrastructuurbeheerder Fluxys aan het weekblad.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne wil Duitsland in sneltempo af van zijn Russische gasverslaving. Tegen eind 2024 wil men die import op nul brengen. Van 55 procent marktaandeel in 2020, slonk het Russische aandeel al naar een kwart begin juli. Dat is vooral het gevolg van maatregelen door Moskou zelf, dat minder gas door de pijpleiding Nord Stream 1 stuurde.

Duitsland is daarom een race tegen de klok gestart opdat zijn gasreservoirs tegen de winter voldoende vol zitten. Ze moeten tegen begin november voor 95 procent gevuld zijn, nu is dat nog voor 66 procent. Duitsland kocht de voorbije maanden al voor 15 miljard euro gas elders ter wereld.

Exponentieel omhoog

België is, naast Nederland en Noorwegen, één van de belangrijkste leveranciers, schrijft Trends. De aanvoer van gas vanuit België ging exponentieel omhoog, bevestigt Ulrike Platz, de woordvoerder van de Duitse netwerkbeheerder Bundesnetzagentur. “De voorbije maanden kregen we veel gas via de lng-terminals van Rotterdam en Zeebrugge. Vorig jaar vloeide er in juni 0,2 terrawattuur gas door de Belgische leidingen richting Duitsland. Dit jaar was dat 24 terrawattuur in dezelfde maand. Voor zover wij weten, levert dat geen problemen op voor het Belgische pijpleidingennetwerk.”

Ons land is goed voor ongeveer een vijfde van het Duitse marktaandeel, schrijft Trends. “Het Fluxys-netwerk kan die gasstromen perfect aan”, zegt woordvoerder Laurent Remy in het weekblad.