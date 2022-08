QUIZ. De Zoo van Zwartberg, feit of fictie?

In de podcast ‘De Zoo van Zwartberg’ duiken journalisten Lien Vande Kerkhof en Kato Poelmans in de geschiedenis van de legendarische dierentuin uit Limburg. De aanleiding is een kinderboek (dat Lien schreef), gebaseerd op verhalen en geruchten over knuffelleeuwen en ontsnapte bavianen die de boel op stelten zetten. In het boek vloeien feiten en fictie naadloos in elkaar over, maar in de podcast van Het Belang van Limburg wordt de waarheid onderzocht.