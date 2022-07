Deze dronebeelden tonen het maisdoolhof in Beringen

Beringen

Ook dit jaar kan je weer verdwalen in het maisdoolhof van de kinderboerderij ‘De Merelhoeve’ in Paal. Eigenaars Emiel Meelberghs en Annemie van Aeken willen vooral dat bezoekers, jong en oud, een fijne tijd beleven. De deelnemers krijgen aan de start instructies waarmee ze in de gangen van het doolhof een spel kunnen spelen. Je kan het doolhof elke dag van 10 tot 22 uur bezoeken tot het einde van de zomer. Vanaf september blijft het op woensdag en in het weekend open. “We heten iedereen welkom.” (zb)