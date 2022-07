Jaarlijkse herdenkingsplechtigheid voor bemanning van neergestorte Engelse bommenwerper in Koersel

Op 25 juli 1941 steeg een formatie van bommenwerpers van de R.A.F. vanuit de basis in Leeming met gedoofde lichten op. Het was de bedoeling het industriegebied nabij Hannover in Duitsland te bombarderen. Tijdens hun vlucht naar Duitsland werden ze boven vijandig gebied onder vuur genomen door de Duitse luchtafweer. Dit gebeurde ook in de omgeving van Koersel. Maar ze werden ook belaagd door Duitse Nightfighters. Zo werd de Whitley V T4231 plots getroffen door een nightfighter van de Duitse Luftwaffe. Het getroffen vliegtuig zwenkte weg van de formatie richting thuisland, omdat de basis in Leeming in UK niet meer kon bereikt worden. Het probeerde eerst nog een veilige noodlanding te maken, maar dat lukte niet. De brandende bommenwerper kwam met brullend geluid neer aan de Zandberg in Boven-Koersel en ontplofte met luide knal. De wrakstukken lagen verspreid ter hoogte van het kruispunt Stokstraat, Bosstraat en Middenstraat. De 5 bemanningsleden verloren allen het leven. De begrafenisplechtigheid vond op 28 juli plaats in de parochiekerk van Koersel. Na de kerkdienst werden de gesneuvelde helden met Duitse militaire eer begraven op de gemeentelijke begraafplaats van Koersel. Er was een massa volk aanwezig.