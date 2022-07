Retie neemt afscheid van Juul Kabas in Sint-Martinuskerk

“Juul was een volkszanger in de ware zin van het woord. Hij was een zanger van het volk en hij leefde tussen het volk”, vertelde burgemeester Patrick Geuens (Nieuw Retie) aan onze reporter afgelopen week. “Juul was een echte dorpsfiguur, hij droeg Retie in zijn hart. Zijn nummers ‘Mijn omgeving’ en ‘Mijn bestaan’ zijn daar een prachtig voorbeeld van. Bij de inhaling van een nieuwe burgemeester in Retie was Juul altijd van de partij om een lied te zingen.”

© Bert De Deken