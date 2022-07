Lufthansa annuleert woensdag bijna alle vluchten in Frankfurt en München door staking

In Frankfurt worden dinsdag 32 vluchten geschrapt en woensdag 646, waardoor 92.000 passagiers getroffen worden. In München worden in totaal 345 vluchten geschrapt, waarvan 15 op dinsdag. Daar worden naar verwachting 42.000 passagiers getroffen. Die passagiers worden vandaag/dinsdag verwittigd en hun vlucht zal indien mogelijk omgeboekt worden, al waarschuwt Lufthansa dat er maar weinig plaatsen beschikbaar zijn.

En ook donderdag en vrijdag kunnen de effecten van de staking nog voelbaar zijn, aldus Lufthansa.

Vakbond Verdi heeft opgeroepen om te staken van 3.45 uur woensdagochtend tot 6 uur donderdagochtend. Doel is “de druk op te voeren” op de directie. Verdi wil een loonsverhoging van 9,5 procent, zei de vakbond maandag.

“De vroege escalatie van een tot nu toe constructieve cao-onderhandelingsronde leidt tot enorme schade”, zegt het hoofd van de human resources bij Lufthansa, Michael Niggerman, in het persbericht. Zowel de passagiers als het personeel wordt getroffen, in een al moeilijke periode voor de luchtvaart, zegt hij. “Deze zogenaamde waarschuwingsstaking in het midden van het hoogseizoen is gewoon niet proportioneel, gezien ons voorstel met forse loonsverhogingen in de komende twaalf maanden van meer dan 10 procent voor de groepen die tot 3.000 euro verdienen en van 6 procent voor een basisloon van 6.500 euro.”

Lufthansa annuleerde deze zomer al een zesduizendtal vluchten door een tekort aan personeel, zowel in eigen huis als bij de dienstverleners op de luchthavens.