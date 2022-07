Na autopsie: geen kwaad opzet bij dood van vrouw op camping

Koksijde

De vrouw die dood werd teruggevonden op camping ’t Liefoord in Koksijde stierf niet door kwaad opzet. Dat blijkt uit de autopsie van de wetsdokter en wordt bevestigd door het parket. Of de vrouw dan wel een natuurlijke dood stierf of overleed door een ongelukkige val, is nog niet duidelijk.