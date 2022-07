Van Anouk Matton tot Truiense Temptation Island-verleidster: jonge vrouwen getuigen in docu over plastische chirurgie

Nadat regisseur en documentairemaker Cheeru Mampaey eerder al in de wereld van OnlyFans dook, richt ze haar camera nu op de esthetisch chirurgie. “Als je door Instagram scrolt lijken de volle lippen, grote ogen en ronde billen echt de nieuwe maatstaf. Toch is het een onrealistisch beeld dat enkel door ingrepen kan behaald worden. Ik was erg benieuwd naar de drijfveer om effectief de stap te zetten om soms gevaarlijke operaties te ondergaan. De documentaire geeft een verrassende kijk op de effecten van socials op het zelfbeeld en het belang van schoonheid in deze maatschappij”, vertelt Cheeru.

In de vijfdelige documentairereeks volgt ze negen jonge vrouwen en mannen die proberen te voldoen aan het perfecte plaatje. De bekendste onder hen is Anouk Matton (29). De dj en zangeres uit Leopoldsburg ervaart veel vooroordelen over haar ingrepen en er bestaat twijfel over wat ze al dan niet heeft laten doen. Ze geeft toe dat ze al eens botox en fillers heeft ondergaan en voelt de druk vanuit sociale media om perfect te zijn. Ze liet eerder een borstvergroting uitvoeren en overweegt het nogmaals te doen. “Maar schoonheid mag nooit in het gedrang van gezondheid komen”, vertelt de blondine.

Yasmine Pierards (24) maakt er geen geheim van dat ze regelmatig een bezoekje brengt aan de plastisch chirurg. “Ik ben er wel een beetje verslaafd aan”, zegt de Truiense die bekend werd als realityster in programma’s als Temptation Island, Oh my God en Ex on the Beach: Double Dutch.

Haar meer dan 370.000 volgers op Instagram kunnen haar belevenissen op de voet volgen en in de docu neemt ze de camera mee naar Istanbul, waar ze voor de tweede keer een Brazilian Butt Lift, of ook wel BBL, ondergaat.

Ook Liesl Kerkhofs (28) uit Riemst zal opduiken in Chasing Beauty: Perfectie te Koop. Liesl liet enkele jaren geleden een borstvergroting uitvoeren nadat ze zich erg onzeker voelde over haar kleine borsten, maar ze blijkt aan breast implant illness te lijden. Ze getuigde eerder al in Het Belang van Limburg dat ze door deze zeldzame ziekte haar implantaten moet laten verwijderen en ze wil ook via deze docu de ziekte meer bekendheid geven.

Naast deze drie Limburgers zullen ook pornoactrice Jada Sparks, Ex on the Beach: Double Dutch- gezichten Diaz Pena Verlez en Imke Roose, model Céline Bourgeois, leerkracht en jonge mama Jelena Topalovic en kapster Amélie Desmedt getuigen over hun ingrepen en plannen. Julie Hari deelt het verhaal van haar dochter Sharida die in Turkije overleed na een Brazilian Butt Lift.

‘Chasing Beauty: Perfectie te Koop?’ is vanaf 12 augustus te zien op Streamz.