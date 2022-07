Maandag starten asfalteringswerken op Hasseltse Grote Ring: verkeer tijdelijk over één rijstrook

Vanaf maandag vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek op de Grote Ring tussen de Kempische Steenweg en de Elfde-Liniestraat in Hasselt. Het verkeer zal in augustus tijdelijk via de parallelweg over één rijstrook moeten rijden.

Om de werken zo kort mogelijk te houden, werkt de aannemer tegelijk op de binnen- en de buitenring. Het AWV wil de wegeniswerken afronden voor de start van het nieuwe schooljaar. Zowel de binnen- als de buitenring krijgen een nieuwe laag asfalt over een afstand van 550 meter. Ook wordt de linkerafslagstrook van de binnenring richting bedrijvenzone Quartier Canal verlengd.

Pukkelpop

In de planning is rekening gehouden met Pukkelpop en de opbouw van Hasselt Kermis. Tegen woensdag 17 augustus zijn de werken op de binnenring klaar. Tijdens Pukkelpop wordt er niet gewerkt, zodat de rijweg op volle capaciteit is van donderdag 18 augustus tot en met maandag 22 augustus, in beide richtingen. Na Pukkelpop werkt de aannemer nog een week aan de buitenring en moet het verkeer over de parallelweg richting Kempische Steenweg. Fietsen langs de buitenring blijft mogelijk. Voor fietsers op de binnenring is een korte omleiding voorzien via het fietspad langs de Demer. Als alles volgens plan verloopt zijn de werken eind augustus afgerond.