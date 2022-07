Na wekenlange afwezigheid duikt Cristiano Ronaldo weer op in Manchester, in het gezelschap van zijn manager...

Drie weken later dan de bedoeling was, heeft Cristiano Ronaldo zich alsnog gemeld bij Manchester United. De superster arriveerde dinsdag in gezelschap van zijn manager Jorge Mendes op trainingscomplex Carrington van de Engelse topclub. Volgens Britse media gaan de Portugezen daar in gesprek met hoofdtrainer Erik ten Hag over de toekomst van Ronaldo. De 37-jarige aanvaller ontbrak de afgelopen weken, officieel vanwege “familieredenen”.

Ronaldo had zich eigenlijk begin deze maand in Manchester moeten melden bij de nieuwe hoofdtrainer. Enkele dagen daarvoor meldden Engelse media dat Ronaldo de clubleiding had gevraagd te mogen vertrekken, ondanks een contract dat nog een jaar doorloopt. Manchester United eindigde afgelopen seizoen op de zesde plaats in de Premier League en ontbreekt daarom in de Champions League.

“Niet te koop”

Ten Hag heeft herhaaldelijk benadrukt dat Ronaldo deel uitmaakt van zijn plannen en daarom niet te koop is. De 52-jarige Nederlander voerde kort voor vertrek naar Azië voor een voorbereidingstrip al een gesprek met de Portugees.

Toch doken er heel wat geruchten op dat Ronaldo op zoek is naar een nieuwe club en wel degelijk zou aansturen op een vertrek.

Zonder Ronaldo won de ploeg van Ten Hag in Thailand en Australië de oefenwedstrijden tegen Liverpool (4-0), Melbourne Victory (4-1) en Crystal Palace (3-1). Manchester United speelde gelijk tegen Aston Villa (2-2). Komend weekeinde staan oefenwedstrijden tegen Atlético Madrid en Rayo Vallecano op het programma.

Ronaldo was vorig seizoen met achttien doelpunten de topscorer van Man United in de Premier League. Hij staat in de belangstelling van onder meer Bayern München en Atlético Madrid.