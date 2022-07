Voorbij lommerrijke lanen en prachtige kastelen: deze fietstocht loodst je langs de leukste terrasjes

Om in de wijnsfeer te blijven kan je ook overnachten in een wijnvat op Domein Helshoven. — © Raymond Lemmens

Twee provinciale domeinen in één fietstocht: Nieuwenhoven in Limburg en Het Vinne in Vlaams-Brabant. Dat is twee keer herademen in het groen om te bekomen van de vele zomerbars en terrassen op deze route.

Start- en eindpunt

Provinciaal domein Nieuwenhoven, Nieuwenhoven 1, Sint-Truiden (om te starten, volg de gele bordjes richting ‘kasteel Nieuwenhoven’)

Praktisch

52 kilometer

Route

147-189-171-170-169-161-163-164-167-168-134-135-188-187-33-51-23-48-191-545-190-147

Welkom in het glooiende Zuid-Limburg, waar een goede conditie of een volle fietsbatterij een tochtje net iets aangenamer maken. Maar geen zorgen: ook zondagsfietsers komen er aan hun trekken. Het landschap en de vergezichten zijn ideaal om af en toe een fotostop in te lassen, terwijl de gezapige levensstijl uitnodigt tot vertraging. Aan alles - het aantal terrassen in het bijzonder - voel je dat het goede leven hier binnen handbereik ligt.

Aan de start in Nieuwenhoven is het even zoeken naar het fietsroutenetwerk. Er staan geen blauwe bordjes die de juiste richting aanduiden, maar wie de gele wijzers naar ‘kasteel Nieuwenhoven’ volgt, vindt via de straat ‘Pannenoven’ de weg naar knooppunt 147.

In Melveren gaat de route over het oude fruitspoor naar het domein Bautershof. Na een passage door het bos kom je aan in Ordingen, waar je niet kan kijken naast het gelijknamige kasteel. De zomerbar in de kasteeltuin is ontworpen op maat van fietsers, dat kan geen toeval zijn.

Tussenstop 1: Zomerbar Jardin du Commandeur, Ordingen-Dorp 50, Sint-Truiden (tussen knooppunt 189 en 171).

De kaart nodigt uit tot een frisse Hendrick’s Cucumber Lemonade en een mix van minikroketjes en empanadillas. Wie grote honger heeft, kan aanschuiven in de brasserie op de binnenkoer van het kasteel.

Open: woe tot zo van 11-23 uur en op feestdagen. Ma en di gesloten. Info: https://jardinducommandeur.be/

Wie grote honger heeft, kan ook aanschuiven in de brasserie op de binnenkoer van het kasteel. — © Raymond Lemmens

Via het dorpje Rijkel, opnieuw met een kasteel in het centrum, knopen we aan met een stukje oude heirbaan. In de Romeinse tijd verbond die Boulogne met Keulen, vandaag is het een autostrade voor fietsers. Onmiddellijk na het opdraaien van de veldweg kom je aan de zwevende kapel van Helshoven, een staaltje landschapskunst van Frits Jeuris dat intussen is uitgegroeid tot een iconische klassieker van het Limburgs fietsroutenetwerk. Daarna gaat het stevig bergaf. Rem op tijd, want aan de linkerkant is de tweede stop al in zicht.

Tussenstop 2: Heirbaan 66, Helshovenstraat 18, Borgloon (tussen knooppunt 169 en 161).

In de tuin van fietscafé Heirbaan 66 kan je terecht voor belegde broodjes en slaatjes. Maar zodra we de kraam van Frit Remork zien staan, is de keuze snel gemaakt. Voor ons eentje met zoete mayonaise.

Open: ma-za 12-18 uur, zo 12-22 uur. Info: https://www.helshoven.be/

In de tuin van fietscafé Heirbaan 66 kan je terecht voor belegde broodjes en slaatjes. — © Raymond Lemmens

In het voorjaar, wanneer de fruitbomen het landschap doen baden in een zee van bloesems, is Mettekoven the place to be. Maar ook in de zomer is het er goed toeven, met een groen grasplein midden in het dorp en picknicktafels onder de bomen. Waar kom je dat nog tegen? Het blijkt slechts de opmaat voor het volgende dorp, want in Groot-Gelmen palmt Chateau de la Motte het volledige dorpscentrum in. Een lommerrijke laan slingert door het dorp en zet je op weg naar Sint-Truiden. In de stad heb je de horeca voor het uitkiezen. Wie hier zijn gading niet vindt, is al te kieskeurig… Of houdt niet zo van de drukte en dan ben je op de volgende stop aan het juiste adres.

Tussenstop 3: Brasserie De Statie, Wilderenlaan 63, Wilderen (aan knooppunt 187).

In Wilderen vind je pal langs het fruitspoor een kleine maar fijne brasserie. Om in het thema te blijven, staat in de tuin zelfs een oude locomotief. Ideale stop voor een croque van het huis. Omdat de brouwerij nog geen honderd meter verderop ligt, is een frisse kriek van Wilderen wel zo gepast.

Open: di tot zon 11-22 uur, ma gesloten. Info: https://www.wilderen-statie.be/

Om in het thema te blijven, staat in de tuin zelfs een oude locomotief. — © Raymond Lemmens

Tijdens deze zomerfietstochten zoeken we ook minder begaande paden op. Voorbij de Truiense gemeentegrens zitten we al in Vlaams-Brabant, waar Zoutleeuw een ontdekking is. Het stadje aan de Gete werd pas opgefrist en wanneer we op zoek naar een ijsje terechtkomen bij edWardo, wanen we ons in het buitenland. De kasseistrook langs de opengelegde rivier nodigt uit tot flaneren en de vlaggen boven de straat zorgen voor een blijde intrede-sfeer. Of zouden ze van onze komst op de hoogte zijn geweest?

Tussenstop 4: Gelato edWardo, Prins Leopoldplaats 4, Zoutleeuw (aan knooppunt 23).

Open: di-vrij 8-18.30 uur, za-zo 8-21 uur, ma gesloten. Info: https://gelato-edwardo.eatbu.com/?lang=nl

Wanneer we op zoek naar een ijsje terechtkomen bij edWardo, wanen we ons in het buitenland. — © Raymond Lemmens

Aan provinciedomein Het Vinne, het enige natuurlijke binnenmeer in Vlaanderen, is het pas echt vakantie. Langs goed berijdbare grindpaden verdwijnen wandelaars en fietsers in het groen, om op uitkijkpunten weer tevoorschijn te komen. Aan de rand van het meer staan vogelkijkhutten en dankzij knuppelpaden kan je er zelfs over het water wandelen.

Het Vinne is een plek waar je meer tijd zou willen doorbrengen, maar de route roept. Via dorpjes met poëtisch klinkende namen als Runkelen en Metsteren - zet je schrap voor een hobbelende kasseistrook - gaat het weer richting Nieuwenhoven, waar je op het terras van ’t Kelshof kan uitblazen achter een dampende pot mosselen. Moet er nog zomer zijn?

Tussenstop 5: ’t Kelshof, Nieuwenhoven 1, Sint-Truiden (aan knooppunt 147).

Open: ma-woe en vrij-za van 11-22 uur, zondag 10.30-22 uur, do gesloten. Info: https://menucards.cc/tKELSHOF

