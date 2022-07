Weddenschappen voor Tour 2023 nu al geopend: gokkantoren zien Remco Evenepoel als kanshebber, ook al start die normaal niet...

Jonas Vingegaard heeft de gele trui nog maar net in zijn koffer gestoken na afloop van de Tour de France of er kan al gegokt worden op de eindwinnaar van de Tour de France 2023. Vingegaard (1,75 keer je inzet terug) is volgens de bookmakers topfavoriet om zichzelf op te volgen, met Tadej Pogacar (2,75 je inzet terug) als dichte tweede.

Primoz Roglic staat op drie, terwijl onze landgenoot Remco Evenepoel met een kans van zeventien tegen één zowaar vierde staat. Met Wout van Aert (41 tegen één) staat er nog een Belg in de top tien van gokkantoor Unibet.

Vooral de hoge notering van Evenepoel is opvallend, want ploegmanager Patrick Lefevere heeft in het verleden al laten verstaan dat de Tour de France van volgend jaar nog te vroeg komt voor het toptalent. Evenepoel zou pas in 2024 voor het eerst meedoen.