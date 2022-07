60 jaar getrouwd: Josée Knuts en Roger Bams in Hasselt

Hasselt

Roger Bams (83) en Josée Knuts (82) uit Sint-Lambrechts-Herk vierden hun zestigste huwelijksverjaardag. Het diamanten paar heeft drie kinderen, zes kleinkinderen en het tiende achterkleinkind is onderweg. Roger werkte vroeger voor Het Belang Van Limburg. De jubilarissen zijn nog zeer actief in het verenigingsleven in Sint-Lambrechts-Herk en gaan graag fietsen en badmintonnen. De succesformule voor hun huwelijk is elkaar graag zien en af en toe wat water bij de wijn doen.