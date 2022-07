Jonge moeder verongelukt na vluchtmisdrijf in Hoepertingen: bestuurder geeft zich aan

In de Bilterweg in Hoepertingen is dinsdagvoormiddag een ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een 45-jarige jogster werd er geraakt door een lichte vrachtwagen en overleed ter plaatse. De 24-jarige bestuurder bood zich even na het ongeval aan op het politiekantoor.

Volgens de eerste vaststellingen zou de vrouw - die links van de baan in de richting van Zepperen liep - zijn opgeschept door een lichte vrachtwagen die uit de tegengestelde richting kwam. Dit ter hoogte van een winkel die landbouwmachines verkoopt. In de buurt van de aanrijding bleven brokstukken van het vluchtende voertuig liggen. De vaststellingen door de politie zijn nog bezig. De bestuurder gaf zich even later aan bij de politie. De jongeman werd gearresteerd en wordt momenteel nog verhoord. Door het parket Limburg werd een verkeersdeskundige en wetsarts aangesteld om de juiste omstandigheden van het ongeval na te gaan.

Jonge moeder

Burgemeester Jo Feytons reageert aangeslagen op het nieuws. “Het gaat om een jonge moeder met twee kinderen van 12 en 14 jaar. Dit is verschrikkelijk nieuws”, zegt hij. “De dader zou zich aangemeld hebben bij de politie. Het onderzoek is nu in handen van de politie.”

Camera’s van het tuincentrum aan de overkant van de weg zouden beelden van de auto hebben. Die werden in beslag genomen door de politie. Op de plaats van het ongeval geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Bij buurtbewoners is te horen dat in de straat vaak te snel wordt gereden. Burgemeester Feytons bevestigt dat. “Ik wil iedereen nogmaals oproepen om rekening te houden met de snelheidsbeperkingen.”