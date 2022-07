Geen Vuelta voor Tadej Pogacar, die zaterdag in San Sebastian wel de strijd aangaat met Wout van Aert en Remco Evenepoel

De 23-jarige Sloveen was aanvankelijk wel van plan de Ronde van Spanje te rijden. Hij heeft er ook goede herinneringen aan, want in 2019 eindigde hij er als derde en dat werd zijn doorbraak als ronderenner. Na een slopende Ronde van Frankrijk, waarin hij na twee opeenvolgende eindzeges de gele trui naar Jonas Vingegaard zag gaan, werd er echter beslist zijn programma aan te passen. Remco Evenepoel hoeft Pogacar in de Vuelta dus niet te vrezen.

Pogacar start zaterdag wel in de Clásica San Sebastián, waar hij de strijd aangaat met onder meer Wout van Aert en deze keer wel ook Remco Evenepoel.

Eind augustus volgen Plouay, Montréal en Québec in de aanloop naar de wereldkampioenschappen in Australië, die eind september gehouden worden. Nadien volgt er in de herfst nog een Italiaans drieluik met de Ronde van Lombardije als afsluiter. In de Koers van de vallende bladeren was hij vorig jaar de beste.

Het resterende programma van Pogacar:

30 juli: Clásica San Sebastián

28 augustus: GP Plouay

9 september: GP Quebec

11 september: GP Montreal

25 september: WK wielrennen

1 oktober: Giro Dell’Emilia

4 oktober: Tre Valli Varesine

8 oktober: Ronde van Lombardije