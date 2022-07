Britney Spears brengt klassieker opnieuw uit in duet met Elton John: “Britney is terug!”

Nu de Amerikaanse popster Britney Spears (40) uit de greep van haar vader is verlost, mag ze weer haar eigen ding doen. Op muzikaal vlak is de eerste opdracht een feit: ze dook in de studio met de Britse muzikant Elton John (75).

Ook wat ze in die studio in Beverly Hills deden, is bekend. De twee kwamen samen om Tiny dancer, een hit van de Britse ster uit 1971, in een modern jasje steken. Volgens Page six, het showbizzgedeelte van The New York post, kwam het idee van John zelf en was Spears – een grote fan van de man – meteen heel enthousiast om mee te werken. Als alles volgens plan verloopt, zou het nummer volgende maand onze oren moeten bereiken.

Volgens insiders in de muziekindustrie wordt de vernieuwde versie eveneens een dijk van een hit. “Ze hebben het al gebracht voor mensen van de platenfirma en iedereen wordt gek. Het is zo goed! Ze zeggen dat de song hét nummer van de zomer wordt. Britney is officieel terug. Ze is weer aan het werk en superblij”, luidt het.

Het is niet de eerste keer dat John zijn nummers renoveert. In de zomer was de melodie van zijn nummer Sacrifice de basis voor Dua Lipa’s Cold heart. Britney bracht enkele weken geleden haar grootste succes Baby one more time in een a capella versie op Instagram, een primeur. Ze schreef erbij dat ze “haar stem te lang niet had laten horen. Misschien wel te lang” en insinueerde dat het nummer eigenlijk zo had moeten klinken, voor een team producers er anders over besliste.