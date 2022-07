Neos As geniet van concert van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht

Na twee lange jaren wachten was het eindelijk zover: op 21 juli trokken 21 leden van Neos As naar Maastricht voor een optreden van André Rieu op het Vrijthof.

As

"We hadden zo lang afgeteld en uitgekeken naar de dag waarop het dan toch zou gebeuren.: de sprankelende show van André Rieu en zijn symfonisch orkest op het Maastrichtse Vrijthof", klinkt het bij de Neos-leden van As. "Het werd een feestelijke dag in kwadraat, genietend van een fantastische maaltijd en een memorabele muzikale voorstelling. Onder het motto 'samen uit, samen thui's werd er voor het vervoer een bus ingelegd. Zo werden hopeloze parkeerproblemen voorkomen en kon iedereen optimaal genieten, zonder naar een glaasje te moeten kijken. Afspraak volgend jaar?"