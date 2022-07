Senior Army met de fiets op stap doorheen Midden-Limburg

Fietsen is de ideale manier om zowel actief te ontspannen als een regio te verkennen. Senior Army-secretaris Paul Bellefroid was dan ook de initiatiefnemer van dienst. “Ik zocht een leuke fietstocht uit met onderweg een leuke plaats om een ijsje te eten, veel dieren en een speeltuin”, zegt Paul. “We werkten derhalve een mooie fietstocht af van slingerweggetjes, afgewisseld met bos, heide, akkerland en kronkelende beekjes. Oude geschiedenis vond je hier ook terug in historische gebouwen en Dorpen. Voor de deelnemers, en het waren er heel wat, hadden we enkele ‘opstapplaatsen’ voorzien. We startten in Houthalen aan de rotonde aan Meubelen Vangeneugden. Vandaar ging het naar de rotonde op de Bokrijkseweg om vervolgens via de rotonde op de Hasseltweg (Bokrijks Gasthof) de Kinderboerderij in Kiewit aan te doen. Na een serieuze pauze vervolgden we onze trip die ongeveer 40 kilometer lang was. We reden tegen een tempo van maximaal 17 kilometer per uur.”