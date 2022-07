Thomas Symons in de prijzen op 40ste editie Military Genk

“Military is een historische tak van de paardensport die tegenwoordig eventing of ‘samengestelde wedstrijd’ genoemd wordt”, zegt mede-organisator van het eerste uur en gewezen nationaal eventingkampioen Ivo Zeelmaekers, die trouwens ook zijn 60ste verjaardag mocht vieren. “De dressuurfase is de eerste fase in de eventingsport. De dressuurproef test de lichamelijke conditie en competentie van het paard. Het paard moet flexibel en vloeiend zijn door de proef heen. Deze eerste fase toont de kracht en sierlijkheid die nodig is om elke oefening uit voeren met balans, ritme en soepelheid. Daarbij moeten paard en ruiter harmonieus door de rijbaan gaan.”

Anouk Van Gerven won met haar paard Lamacoumba de eerste reeks. “Maar ook de toppers Virginie Caulier (Murdock) en Hendrik Degros (Manaslu) wonnen hun reeks”, zegt Zeelmaekers. “Toegegeven, Meeuwenaar Thomas Symons (Nadira) was er in de BvB-dressuur, net als andere Limburgers zoals Marie Missotten (Beau Gars) en Kristien Both (Hendrix I Rio), heel kortbij. Al reed ook Valerie Meelberghs een meer dan behoorlijke dressuurproef.”

Tweede zege ooit

De tweede fase van deze wedstrijd was tegelijkertijd het meest sensationele. De cross-country test de snelheid, kracht en springtechniek van het paard. Daarbij wordt ook de kennis van de ruiter op het gebied van tempo en het juist rijden van zijn of haar paard getest. De deelnemende combinaties moeten zich steevast aanpassen aan het weer, terrein, obstakels en bodem. “Paard en ruiter moeten moedig en slim zijn terwijl hun fysieke fitness getest wordt”, verwoordt winnaar Symons.

De afsluitende springfase is om te bewijzen dat paarden hun soepelheid, energie en gehoorzaamheid behouden hebben na de cross. “Het springen toont ook de mate van herstel van het paard na de cross-country en zijn precisie”, besluit Symons. “Alleen de meest fitte paarden zijn in staat om de wedstrijd af te sluiten zonder fouten. Meteen had ik de eindzege in deze Beker van België beet, pas mijn tweede zege in mijn leven. De eerste zege dateert van 20 jaar geleden, toen triomfeerde ik als 14-jarige bij de pony’s.”