Bekendste struisvogel ter wereld, met 1,1 miljoen volgers op TikTok, is weer thuis: “Ik voel me opnieuw compleet”

Zeven maanden lang was Wendy Adriaens (40) door omstandigheden gescheiden van haar tamme Zuid-Afrikaanse struisvogel Flodder, maar sinds maandag kunnen ze weer samen ‘flodderen’ op een dekentje. De struisvogel van Wendy, die 1,1 miljoen volgers heeft op TikTok, keerde maandag terug naar zijn baasje in de dierenreddingsboerderij De Passiehoeve in Kalmthout. “Hij herkende me meteen”, zegt Wendy, die zich nu opnieuw ‘compleet’ voelt.

Na Pino (Big Bird in het Engels, red.) uit Sesamstraat, is Flodder de bekendste struisvogel ter wereld. Wendy’s TikTok-filmpjes met Flodder halen miljoenen views. Ze heeft 1,1 miljoen volgers.

“Slechts 3% van mijn volgers komt uit België. De meesten denken dat ik een Amerikaanse ben”, zegt Wendy, die bekend staat als The Ostrich Whisperer. Ze verbaasde wereldwijd struisvogelkenners door uitgebreid te kunnen knuffelen met Flodder en Blue, die ze van kleinsaf als kuiken opvoedde, terwijl Zuid-Afrikaanse struisvogels van nature vrij agressief zijn.

Toen ze furore maakte op sociale media, woonde Wendy nog op Koch’s Corner in Gooreind (Wuustwezel). Maar op een gegeven moment liep het fout. Flodder, intussen 3,5 jaar oud, werd geslachtsrijp en wou paren met Blue, maar Blue wees zijn avances telkens af. Na een zoveelste afwijzing sloegen de stoppen bij Flodder door. Hij trapte Blue zo hard, dat ze wekenlang niet kon stappen.

Wendy stond tijdens het incident zelf tussen beide vogels in en raakte ook gewond. Ze moest toen de hartverscheurende keuze maken om zowel Blue als Flodder in een struisvogelboerderij onder te brengen, zodat ze een kuddeleven onder soortgenoten konden opbouwen.

Maar beide dieren konden nooit 100% aarden in de kudde. Intussen verhuisde Wendy Adriaens met haar beestenbende naar een boerderij met veel meer grond, De Passiehoeve in Kalmthout, waar ze een rescue farm oprichtte. Nu heeft ze genoeg ruimte om Flodder en zijn ‘ex’ Blue apart op een grote weide te huisvesten.

Blue keerde al terug en kreeg intussen het gezelschap van een nandoe en een emoe, die allemaal wel apart zitten. Drie weken geleden ging Wendy naar de boerderij waar Flodder zat, om te zien of haar grootste lieveling haar nog herkende en eventueel ook kon terugkeren.

“Ik heb het nog nooit gezien”, zegt de boer, met jarenlange ervaring met Zuid-Afrikaanse struisvogels. “Flodder zag Wendy en herkende haar meteen. Ze spreidde haar picknickdeken en even later lag hij al met zijn nek in haar hals. In de kudde hebben we hem nooit zien dekken of zo. Het is niet zo dat hij een liefdesleven had opgebouwd hier. Hij bleef een outsider en liep er maar wat tussen. Beschouwt hij Wendy als een moeder omdat ze hem al heeft vanaf hij uit het ei kwam? Je zag in elk geval hoe gelukkig hij was om zijn baasje terug te zien.”

Wendy telde de voorbije dagen elk uur af naar de terugkeer van Flodder. Maandag arriveerde hij stipt om 13u in een trailer bij De Passiehoeve. Het zal wel van de wind op de open weide zijn geweest, maar er rolden letterlijk tranen uit zijn ogen toen hij Wendy zag. Hij begon ook met zijn vleugels te flapperen. “Dat doen ze normaal als ze gaan dekken, maar nu denk ik dat het van ‘contentement’ is”, zegt de struisvogelboer.

Dekentje

Bij de eerste uitnodiging van Wendy om op het dekentje te gaan knuffelen, bleef Flodder als aan de grond genageld staan. Anderhalf uur had hij nodig om aan zijn nieuwe omgeving in Kalmthout te wennen. Voor Blue, die in de verte stond, had hij weinig aandacht.

Toen Wendy na anderhalf uur opnieuw met haar deken kwam, vlijde Flodder zich neer, legde zijn vogelkop in haar nek en hals en sloot zelfs even zijn ogen, zo ‘chill’ was hij.

De boer die Flodder terugbracht, had na de aanvankelijk afwachtende houding van Flodder gezegd: “Geef het een week de tijd vooraleer hij weer floddert, want het is allemaal nieuw hier voor hem.” Maar na anderhalf uur was Flodder dus al ontdooid.

Grootte van walnoot

“En zeggen dat de hersenen van een struisvogel de grootte van een walnoot hebben”, merkt Gabrielle (13), de dochter van Wendy, op. “En dan toch hebben ze zo’n fenomenaal geheugen. Straf dat hij mama na zeven maanden niet vergeten is.”

“De wereld zat op zijn terugkeer te wachten”, lacht Wendy. “Ik kreeg zo veel reacties uit alle uithoeken met de vraag wanneer Flodder zou terugkeren in mijn TikTok-filmpjes.”

In april kwam De Passiehoeve al in de kranten, toen Wendy Adriaens twee zwaar verwaarloosde oude paarden opving, die ternauwernood de lange file op de E19 naar aanleiding van een zwaar busongeval in Schoten overleefden. Intussen zijn de toen fel verzwakte paarden onherkenbaar veranderd. Ze zien er nog steeds wat knokig uit, maar dat komt door de ouderdom. Zo vierde Winston op 23 juni zijn 23ste verjaardag. Maar voor de rest zien ze er alert, gelukkig én met een buikje uit. Gabrielle (13), de dochter van Wendy vertroetelt de paarden. Ze krijgen elke dag enkele scheppen krachtvoer, nog altijd gesponsord via een inzamelactie van Gaëlle Schram uit Nijlen, die samen met haar papa Jean-Marie de paarden in april van een opvangcentrum naar Kalmthout vervoerde. “En hooi à volonté”, vertelt Gabrielle.

