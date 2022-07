Theater op de Markt tovert Hasselt om tot groot podium: deze toppers mag je zeker niet missen

Als je houdt van acrobatie in combinatie met muziek, dan is We agree to disagree een niet te missen voorstelling. — © Marie Monteiro

Van 10 tot en met 14 augustus vindt Theater op de Markt plaats. Vijf dagen lang is de Hasseltse binnenstad één groot podium voor alle vormen van openluchttheater, van een futuristische stadswandeling tot een schermduel. Wij doken in het programma en maakten een selectie.

Futuristische stadswandeling in 2034

Een van de blikvangers is Zone X, de nieuwste productie van theatermaakster en actrice Kyoko Scholiers. Ze neemt de toeschouwer mee naar een gebied dat na de Ramp van 2034 werd afgeschermd van de wereld en de tijd. De bevolking leeft er honderd later nog altijd zoals in de jaren twintig van deze eeuw. De centrale figuur is gids Miko, die voor een Aziatische touroperator rondleidingen geeft in Zone X. Tijdens een futuristische stadswandeling blikt ze terug op de jaren twintig van de eenentwintigste eeuw en houdt ze de mens van vandaag onder het vergrootglas. Ze vraagt aandacht voor kleine relicten van de huidige tijd, zoals een vuilnisbak of een rioolputje. Onderweg blijft ze stilstaan bij de toeristische highlights van de stad.

Speeldata: 11, 12 en 13 augustus. Startpunt: infobalie CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt. Prijs: 8 euro online/10 euro aan de balie. Duur: 60 minuten. Leeftijd: vanaf 16 jaar. Er speelt zowel een Nederlandstalige als Engelstalige versie. Info: www.kyokoscholiers.be

Zone X aan het werk in Antwerpen. — © Nick Hannes

Verdriet in het retouche-atelier

Met Pied de Poule brengt Studio ORKA een voorstelling die balanceert tussen realiteit en fictie. De setting is een retouche-atelier, waar alle gaten worden gedicht en plooien gladgestreken. Van een metafoor gesproken. Rode draad: een op het eerste gezicht perfecte buitenkant die contrasteert met een ongelukkige binnenkant. Protagonist is kleermaker Wilfried, die beschadigde kleren én mensen oplapt, zoals de alleenstaande moeder Samantha en zijn hulpje Dieter, een man van twaalf stielen en dertien ongelukken. Na het overlijden van zijn vrouw moet Wilfried zijn dochter Joke alleen opvoeden. Zij ligt in het ziekenhuis met anorexia en wil geen contact met haar vader. Kortom, een verhaal met mensen die de imperfectie van het leven verpersoonlijken. Humor versus diepmenselijke tragiek.

Speeldata: 11, 12 en 13 augustus. Locatie: Kolonel Dusartplein in Hasselt. Prijs: 12 euro online/14 euro aan de balie. Duur: 90 minuten. Leeftijd: vanaf 13 jaar. Info: www.studio-orka.be

De setting is een retouche-atelier, waar alle gaten worden gedicht en plooien gladgestreken. — © Phile Deprez

Schermen met dans

Twee schermers die met een onbewogen blik het podium betreden, hun helm opzetten, een quasi eindeloze reeks danspasjes inzetten en ten slotte een schijngevecht aangaan. Dat is in een notendop het scenario van The Hunting Place, een woordeloze voorstelling die de esthetiek, de uitputting en het surrealisme in de sport blootlegt. Concept en regie zijn van de veelzijdige Lies Serdons, die theater, dans en choreografie combineert met een bestaan als artistiek ondernemer en algemeen leider bij atelierwerking VONK. Performers zijn Mohamed Boujarra en François Vincent.

Speeldata: 12 en 13 augustus. Locatie: Capucienenplein in Hasselt. Prijs: gratis. Duur: doorlopend. Leeftijd: alle leeftijden. Info: www.liesserdons.net

The Hunting Place is een woordeloze voorstelling die de esthetiek, de uitputting en het surrealisme in de sport blootlegt. — © Lies Serdons

Hoofdrol voor grasmat

Hoe maak je met een graszode van pakweg twee meter lang een verbluffende theatervoorstelling? Twee acteurs geven in Grasshoppers het antwoord: Vlaming Willem Balduyck en de Nederlandse Sophie van der Vuurst de Vries van Circus Katoen. Met behulp van schragen, touwen, planken én hun lichamen brengen zij een stukje natuur in onnatuurlijke situaties. “Een specialiteit van de mens”, vermeldt de brochure met een knipoog. Bottom line: de veerkracht en de kwetsbaarheid van de natuur en de rol die de mens daarin speelt.

Speeldata: 13 en 14 augustus. Locatie: Limburgplein in Hasselt. Prijs: gratis. Duur: 40 minuten. Leeftijd: alle leeftijden. Info: www.circuskatoen.com

Met behulp van schragen, touwen, planken én hun lichamen brengen Willem Balduyck en Sophie van der Vuurst de Vries een stukje natuur in onnatuurlijke situaties. — © Michiel Devijver

Odysseus 2.0

Wie in het middelbaar Latijn en/of Grieks volgde, kent ongetwijfeld het verhaal van Odysseus: de man die in de Trojaanse oorlog de list met het houten paard verzon en nog eens tien jaar rondzwierf voor hij terugkeerde naar zijn trouwe echtgenote Penelope en hun zoon Telemachos. Dat verhaal werd onnavolgbaar beschreven door Homeros. De Machienerie maakte er een eigentijdse versie van: een vader en zijn dochter kijken met belangstelling toe hoe een snuggere man een hele natie weet beet te nemen en vervolgens over de wereldzeeën huiswaarts vaart. Ze besluiten een spel te spelen: met elke worp van een dobbelsteen bezorgen ze de man een obstakel op zijn terugtocht.

Speeldata: 11 en 12 augustus. Locatie: Binnenkoer van het Jenevermuseum, Witte Nonnenstraat 19 in Hasselt. Prijs: 3 euro online/5 euro aan de balie. Duur: 45 minuten. Leeftijd: vanaf 8 jaar. Info: www.demachienerie.be

De Machienerie maakte een eigentijdse versie van het verhaal van Odysseus van Homerus. — © Ronny Lemmens

Acrobatie in de politiek

Als je houdt van acrobatie in combinatie met muziek, dan is We agree to disagree van het Frans-Belgische gezelschap Collectif Malunés een niet te missen voorstelling. Drie Vlamingen en één Française zochten tijdens hun opleiding aan circushogeschool ACAPA in Tilburg naar speelervaring op straat en op scène. Met hun eerste voorstelling wonnen ze meteen de publieksprijs en de prijs van de jury op het Internationaal Straattheaterfestival Miramiro in Gent. In hun recentste interactieve show bepalen de ideeën, de reacties, de stemmen en de weerstand van het publiek het verloop van de voorstelling. Collectif Manulés wil de toeschouwer doen nadenken over het hedendaagse politieke bestel, van utopie tot dictatuur. De acteurs zoeken een antwoord op de vraag: “Hoe kunnen we met z‘n allen in vrede en harmonie samenleven?”

Speeldata: 12, 13 en 14 augustus. Locatie: Kolonel Dusartplein in Hasselt. Prijs: gratis. Duur: 60 minuten. Leeftijd: alle leeftijden. Info: www.collectifmalunes.be

De acteurs zoeken een antwoord op de vraag: “Hoe kunnen we met z‘n allen in vrede en harmonie samenleven?” — © Marie Monteiro

Tickets via www.theateropdemarkt.be