KV Kortrijk-fans blijven zich roeren: nu weer spandoeken aan het stadion tegen afkomst eigenaar

De fans van KV Kortrijk hebben na de openingsspeeldag opnieuw van zich laten horen. Nadat tijdens de thuisnederlaag tegen OH Leuven (0-2) al om het ontslag van trainer Karim Belhocine geroepen werd, moet nu ook het bestuur en in het bijzonder de Maleisische eigenaar Vincent Tan het ontgelden in spandoeken die maandagavond opgehangen werden aan het Guldensporenstadion.

Het ongenoegen bij de supporters van KV Kortrijk sluimert al langer nadat het vorige seizoen afgesloten werd met een teleurstellende 6 op 42.

“Schijt aan het beleid”, “Tan Skart’tan (rot op)”, of “Leterme, Brulez, Tan buiten!”, nemen de spandoeken ook de General Manager en de COO van de club op de korrel. Maar evenzeer nemen de supporters blijkbaar aanstoot aan de Aziatische afkomst van Tan, die in 2015 vijf miljoen euro betaalde om de club over te nemen. “Vlaamse club in Vlaamse handen”, staat er op één spandoek, terwijl een ander ronduit racistisch is en stelt dat de club “geen Asian sweatshop” is.